Nascondono in auto 1 kg di droga: la Polizia di Stato ha tratto in arresto due soggetti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 59enne della provincia di Caserta con precedenti di polizia, anche specifici, ed un 46enne algerino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord, durante il servizio di controllo del territorio, percorrendo l’autostrada A1 da Napoli in direzione di Caserta, hanno controllato due soggetti a bordo di un veicolo al cui interno hanno rinvenuto, ben occultata sotto il sedile anteriore destro, una busta contenente 10 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1 kg.