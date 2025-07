NAPOLI. Via Cesario Console: rapinano una coppia di turisti. Tre soggetti arrestati dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato e i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno tratto in arresto tre soggetti di 22, 23 e 31 anni di origini marocchine con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina impropria, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in via Cesario Console hanno notato nei giardinetti della strada un uomo che, insieme ad altre due soggetti, si è avvicinato ad una coppia di turisti seduti su una panchina e si è impossessato di una borsa che era accanto alla donna.

I tre si sono dati alla fuga, ma i poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato due di essi; il terzo, invece, grazie all’ausilio dei militari dell’Arma dei Carabinieri, è stato intercettato e bloccato in via Acton.

Per tali motivi, i tre indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante, mentre la borsa è stata restituita alla legittima proprietaria.