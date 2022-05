NAPOLI. Via Campodisola: aggredisce l’addetto alla vigilanza agli uffici dell’INPS. Denunciato.

Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso gli l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’I.N.P.S. in via Marchese Campodisola per la segnalazione di un’aggressione da parte di un utente ai danni della guardia giurata in servizio all’ingresso.

I poliziotti, una volta sul posto, sono stati avvicinati dall’addetto alla vigilanza il quale ha raccontato che, poco prima, un utente aveva iniziato a inveire contro di lui per poter accedere all’ufficio e, in un primo momento, lo aveva minacciato verbalmente e poi lo aveva spintonato facendolo rovinare a terra.

Gli operatori lo hanno identificato per un 70enne oplontino e lo hanno denunciato per violenza o minaccia a un Pubblico Ufficiale.

adsense – Responsive – Post Articolo