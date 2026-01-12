Il Nola non va oltre il pari con la Real Normanna: al “San Clemente” finisce 1-1

Al ritorno come all’andata il copione non cambia: Nola e Real Normanna si dividono la posta in palio, chiudendo sull’1-1 una sfida intensa e combattuta. I bianconeri, dopo la vittoria sul Gravina, non riescono a centrare il secondo successo consecutivo ma conquistano comunque il quarto punto nelle prime due gare del 2026, restando stabilmente al sesto posto in classifica.

Mister Domenico Giampà conferma gran parte dell’undici titolare, inserendo Cipolla in difesa e il giovane Papa a centrocampo al posto dello squalificato Berardocco. L’avvio è tutto di marca nolana: al 10’ Cipolla spreca di testa sugli sviluppi di un corner, mentre un minuto dopo è Spurio a salvare la Real Normanna su una conclusione a botta sicura di Nunziante.

Gli ospiti si fanno vedere al 21’ con una punizione di Messina, ma Colella rimedia a una prima respinta incerta. Il vantaggio del Nola arriva al 36’: Estrella, ancora una volta decisivo, controlla al limite e lascia partire un destro imprendibile che porta avanti i suoi.

Nella ripresa la Real Normanna aumenta la pressione e al 57’ trova il pari con Messina, il più lesto a ribadire in rete una palla vagante in area. La risposta del Nola è immediata: Setola colpisce il palo esterno, sfiorando il nuovo vantaggio. Al 69’ è Ndiaye a spaventare i padroni di casa con un pallonetto che termina di poco a lato.

Nel finale il Nola spinge alla ricerca dei tre punti, ma al 91’ l’occasione più clamorosa capita a Peluso, che di testa manda fuori di pochi centimetri. Finisce 1-1, con qualche rimpianto per i bianconeri ma anche la consapevolezza di aver mantenuto continuità di risultati.

A fine gara mister Giampà commenta:

«Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo era normale che la Normanna uscisse di più. Abbiamo sbagliato due contropiedi e su uno di questi abbiamo subito il gol. Non ci siamo mai accontentati del pareggio, ma quando non puoi vincere è importante non perdere. Continuiamo a guardare alla salvezza, poi vedremo dove potremo arrivare».

Ora il Nola si prepara alla trasferta del derby contro l’Afragolese, snodo importante per continuare a dare continuità al buon avvio di 2026.