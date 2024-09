NAPOLI. Ponticelli: sorpresi con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto due uomini.

Nello pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Ponticelli e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, nel quartiere di Ponticelli.

I poliziotti hanno sorpreso il sottoposto in compagnia di un uomo che si è mostrato sin da subito insofferente al controllo; pertanto, insospettiti da tale atteggiamento, gli operatori hanno effettuato un controllo all’interno dell’appartamento rinvenendo, ben occultato, un barattolo contenente 5 involucri di marijuana e 5 di hashish, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Gli agenti, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno esteso il controllo in un attico condominiale in uso ai prevenuti, dove hanno rinvenuto un borsone contenente 7 involucri di marijuana del peso d 300 grammi circa, 10 panetti di hashish e 13 involucri della stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 1 kg.

I due, identificati per un 20enne ed un 32enne, entrambi napoletani con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.