NAPOLI. Piazza Garibaldi: rubano il cellulare ad un turista. Arrestati.

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in piazza Garibaldi all’angolo con corso Garibaldi, hanno notato due uomini che, con atteggiamento circospetto, stavano seguendo un turista; poco dopo, uno dei due ha distratto la vittima porgendole un volantino mentre l’altro le ha sfilato il cellulare dalla tasca del pantalone.

I poliziotti sono intervenuti e li hanno bloccati trovandoli in possesso dello smartphone asportato poco prima all’uomo.

L.R. e R.C., napoletani di 46 e 44 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto con destrezza mentre il telefono è stato restituito al proprietario.