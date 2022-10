NAPOLI. Capodimonte: sequestrati oltre 2 kg di stupefacenti.

Stamattina gli agenti del Commissariato San Carlo-Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in salita Capodimonte dove, in un tombino posto lungo la strada, hanno rinvenuto un barattolo di vetro contenente circa 462 grammi di cocaina.

Poco dopo, i poliziotti, percorrendo la stessa strada, hanno effettuato un controllo presso un condominio dove, in un appartamento disabitato, hanno trovato 18 bustine contenenti circa 1,053 kg di marijuana, 39 pezzi di hashish del peso di circa 525 grammi e 11 involucri con 3,12 grammi di cocaina.