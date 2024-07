NAPOLI. Piazza Garibaldi: ruba in un negozio e aggredisce i militari dell’Esercito Italiano. La Polizia di Stato trae in arresto un 34enne.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in piazza Garibaldi dove hanno raggiunto i militari dell’Esercito Italiano che, non senza difficoltà, stavano trattenendo un soggetto con in mano due borse.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, hanno bloccato il predetto accertando che lo stesso, poco prima, aveva sottratto due borse ed un paio di scarpe da un esercizio commerciale della zona ma, una volta fermato dai militari per un controllo, li aveva aggrediti fisicamente per guadagnarsi la fuga.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 34enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per rapina impropria.