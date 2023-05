NAPOLI. Piazza Garibaldi: arrestato uno spacciatore.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi, hanno notato un uomo consegnare qualcosa, in cambio di una banconota, a due persone; queste ultime, alla loro vista, si sono date alla fuga.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 7 stecche di hashish del peso complessivo di circa 11 grammi, un involucro contenente circa 0,2 grammi di cocaina, un coltello con la lama lunga 6 cm e 50 euro.

H.S., 24enne gambiano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.