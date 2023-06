NAPOLI. Piazza Garibaldi: aggredisce i poliziotti. Arrestato.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi, hanno notato tre uomini confabulare tra loro.

I poliziotti si sono avvicinati ma uno di essi, alla loro vista, ha afferrato una bottiglia di vetro e l’ha lanciata contro di loro fino a quando, dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di un coltello a serramanico con la lama lunga circa 9 cm e di 100 euro; infine, gli altri due si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce.

Durante le fasi del controllo l’uomo, privo di documenti d’identità, si è più volte rifiutato di fornire le proprie generalità per poi fornirne altre ma, una volta accompagnato presso gli uffici di polizia, è stato identificato per un 21enne gambiano con precedenti di polizia ed arrestato per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale, porto abusivo di armi, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla identità personale e getto pericoloso di cose.