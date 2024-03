NAPOLI. Omicidio nel cuore di San Giovanni a Teduccio: ucciso ingegnere

Una scena di violenza ha scosso la tranquillità del quartiere di San Giovanni a Teduccio, una zona nota per la sua vivacità e la presenza di importanti realtà industriali. L’omicidio di Salvatore Coppola, avvenuto a pochi metri dalla sede della Apple, ha lasciato la comunità locale sgomenta e preoccupata.

Salvatore Coppola, un ingegnere di 66 anni e ex collaboratore di giustizia, è stato brutalmente ucciso all’interno del parcheggio del supermercato Deco, situato nella zona di Protopisani. Il crimine ha avuto luogo mentre Coppola si trovava nel suo quartiere d’origine, probabilmente ignaro del pericolo imminente.

Le circostanze dell’omicidio sono ancora avvolte nel mistero, ma secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco che lo hanno colpito al volto, lasciandolo senza scampo. Questo terribile evento ha riacceso le preoccupazioni per la sicurezza dei residenti, già segnati da una serie di episodi criminali nel passato.

La vittima, Salvatore Coppola, era conosciuta per il suo passato controverso. In passato, aveva collaborato con le autorità come testimone protetto, dopo essere stato coinvolto in reati di natura penale quindici anni fa. Il suo coinvolgimento in questioni giudiziarie lo aveva costretto a vivere sotto la protezione del servizio centrale di protezione, dimostrando la gravità delle minacce che gravavano sulla sua persona.

Le indagini sull’omicidio di Salvatore Coppola sono in corso, e le forze dell’ordine stanno cercando di far luce su questo fatto di sangue sperando di individuare i responsabili e portarli di fronte alla giustizia.