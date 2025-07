Napoli – Due arresti per evasione: interventi della Polizia di Stato a Santa Caterina a Formiello e Porta Capuana

NAPOLI – Proseguono i controlli sul territorio da parte della Polizia di Stato, impegnata nel contrasto alla criminalità e nel monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure restrittive. Nelle ultime ore, due uomini sono stati arrestati per evasione dagli arresti domiciliari in distinte operazioni a Santa Caterina a Formiello e Porta Capuana.

In via Santa Caterina a Formiello arrestato un 53enne

Nella mattinata del 16 luglio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel corso del consueto servizio di controllo, hanno notato un 53enne napoletano aggirarsi per strada. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha tentato la fuga in direzione di via Carbonara, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato.

Dagli accertamenti è emerso che il soggetto era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti. È stato quindi tratto in arresto per evasione.

A Porta Capuana fermato un 44enne

Nel pomeriggio dello stesso giorno, una seconda operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato in Piazza Capuana, dove un 44enne, anch’egli con precedenti di polizia, ha cercato di allontanarsi alla vista della volante.

Anche in questo caso, i poliziotti hanno fermato l’uomo e verificato che si trovava illegalmente fuori dalla propria abitazione, nonostante fosse agli arresti domiciliari per un precedente reato di evasione. L’uomo è stato quindi arrestato.

Le due operazioni confermano l’attenzione delle forze dell’ordine nella vigilanza sui soggetti sottoposti a misure restrittive, e l’impegno nel garantire il rispetto della legalità e la sicurezza dei cittadini.