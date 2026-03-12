Napoli: dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Nello specifico, i Falchi della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso il 9 marzo 2026 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena 4 anni e 2 mesi di reclusione per furto aggravato, falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni, falsità materiale commessa dal privato, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, estorsione e ricettazione, commessi tra il 2012 e il 2025 a Napoli e a Salerno.