NAPOLI. Corso Novara: la Polizia di Stato trae in arresto un 49enne in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione

Nella scorsa notte, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un uomo in corso Novara.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che il soggetto in questione era destinatario di un provvedimento per la carcerazione, emesso il 22 marzo 2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino – Ufficio Esecuzioni Penali, secondo il quale dovrà espiare la pena di un anno, 5 mesi e 28 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 49enne marocchino, è stato tratto in arresto in esecuzione del provvedimento sopra menzionato.