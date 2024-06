Montoro, alla frazione Piano il comizio finale di Carratu’

Alle ore 23.00 di venerdì 7 giugno 2024 alla frazione Piano, i 48 candidati alla carica di consigliere comunale ed il candidato Sindaco Salvatore Antonio Carratù terranno l’ultimo incontro pubblico con i cittadini, in vista del voto amministrativo che si terrà nei giorni del 8 e del 9 giugno.

In queste settimane le tre liste che sostengono la candidatura di Carratù alla carica di primo cittadino – Destinazione Montoro, Montoro Domani, Identità ed Orgoglio Montoro – hanno incontrato i tanti cittadini del territorio proponendo ed illustrando le loro idee ed i loro programmi per la città.

I comizi che si sono tenuti negli ultimi giorni nelle frazioni di San Felice, San Pietro, Borgo e Preturo hanno visto una forte partecipazione popolare quasi a voler ribadire e rilanciare un legame tra Salvatore ed il territorio mai sopito in questi anni.

È stato entusiasmante tornare tra le persone, incontrare volti noti e di giovani, fermarsi a parlare con la gente ed ascoltare le parole dei nostri anziani, pronti a raccontare in modo orgoglioso e fiero del loro territorio anche tra le mille difficoltà che vivono quotidianamente – commenta Salvatore Carratù. Il nostro impegno sarà dedicato in modo prevalente alla crescita ed allo sviluppo del territorio – come ho già detto in altre sedi – diventa necessario ripartire dal Piano Urbanistico Comunale (PUC), strumento non solo per far ripartire l’economia ma per dare un disegno definitivo a quella che sarà la città dei prossimi 20/30 anni. Siamo cerniera tra le province di Avellino e Salerno, siamo ad un’ora di auto dal capoluogo di regione, e a pochi chilometri da un polo universitario di gran pregio. Dobbiamo solo decidere cosa vogliamo essere e con la città partecipate lo potremo fare insieme. Io ci sono per guidare questa Comunità.