NAPOLI. Arrestato ventenne per detenzione di droga

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato San Paolo, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Enrico Arlotta una persona a bordo di uno scooter, già conosciuta agli operatori in quanto sottoposta al regime degli arresti domiciliari, che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Il conducente, dopo aver fatto perdere le sue tracce, è stato tuttavia raggiunto e bloccato in via Terracina.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso l’attività di controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto 5 involucri di marijuana del peso complessivo di 56 grammi circa e 140 euro.

Pertanto, un 25enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e denunciato per evasione dagli arresti domiciliari.