Acerra: sorpreso con la droga. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne napoletano per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; lo stesso è stato, altresì, denunciato per guida senza patente.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Diaz, hanno controllato un’autovettura con a bordo un uomo, trovandolo in possesso di 33 bustine di marijuana per un peso di 48 grammi, di un involucro di cocaina e di 17 grammi di hashish. Presso l’abitazione del 42enne, all’interno di uno scaffale posto sul balcone, sono stati rinvenuti 104 grammi di marijuana e 127 grammi di hashish nonchè materiale per il confezionamento. Inoltre, al momento del controllo il prevenuto era sprovvisto di patente ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.