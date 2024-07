Napoli: Arrestato 21enne per Aggressione a Dipendente di FS Security

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania, durante i servizi predisposti all’interno della Stazione di Napoli Centrale, hanno udito delle urla di un dipendente della F.S. security in quanto un soggetto stava passando da un binario all’altro cercando di prendere un treno senza il titolo di viaggio.

In quei frangenti, il predetto ha afferrato l’operatore della security per il collo riuscendo a mordergli anche un braccio fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 21enne di origine egiziana con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per lesioni personali e oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale e incaricati di pubblico servizio.