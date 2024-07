NAPOLI. Arenella: agente libero dal servizio arresta tre ladri.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Vecchia Napoli per la segnalazione di un poliziotto che, libero dal servizio, aveva appena bloccato tre persone responsabili del tentato furto della sua autovettura.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno accertato che i tre soggetti, poco prima, avevano forzato lo sportello dell’auto segnalata con un’asta di ferro ed hanno rinvenuto, in un’auto utilizzata dai prevenuti, diversi arnesi atti allo scasso ed alcuni dispositivi utilizzati per l’accensione dei veicoli.

Per tali motivi, tre napoletani, di 19, 21 e 24 anni, con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato.