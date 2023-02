MUGNANO DEL CARDINALE. Nella notte ladri ripuliscono una tabaccheria. Rubate stecche di sigarette e Gratti e vinci

Continuano senza sosta i furti nel Baianese. Questa notte è stato perpetrato un nuovo furto in una tabaccheria di Mugnano del Cardinale. I malviventi sono entrati nell’esercizio commerciale attraverso un foro praticato su una parete laterale. Rubate stecche di sigarette, biglietti “Gratta e vinci” e denaro contante dal registratore di cassa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano per tutti gli accertamenti del caso dopo che i proprietari all’apertura della tabaccheria hanno trovato l’amara sorpresa. Indagini in corso.