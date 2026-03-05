Mugnano del Cardinale (AV): Gestione illecita di rifiuti speciali. I Carabinieri denunciano un artigiano del posto.

Mugnano del Cardinale (AV): Gestione illecita di rifiuti speciali. I Carabinieri denunciano un artigiano del posto.

Nellambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del NucleoForestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà un artigiano 50 enne del posto, operante nel settore della siderurgia e degli infissi.

Nello specifico, allesito di accertamenti eseguiti presso lopificioubicato nel comune di Mugnano del Cardinale (AV), i militari, riscontravano che lamministratore unico della società aveva gestito oltre i termini previsti dalla normativa vigente i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dal ciclo produttivo dellattività.

I rifiuti, costituiti da scarti di lavorazione in ferro, alluminio e acciaio, risultavano stoccati in violazione delle disposizioni che disciplinano tempi e modalità di deposito temporaneo presso il luogo di produzione.

Alla luce delle irregolarità accertate, i Carabinieri deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, lartigiano, resosi responsabile di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

Tali attività, che si inseriscono in un più ampio piano di controlli volti a garantire la salvaguardia dellambiente e la corretta gestione dei rifiuti, continueranno nei prossimi giorni a tutela della salute pubblica e del territorio.