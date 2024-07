L’incidente si è verificato in tarda mattinata in Contrada San Giovanni e Paolo. L’autocarro, condotto da un 60enne del posto, si è ribaltato mentre scaricava del terreno in un fondo privato.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e il personale del “118”, che ha trasportato il conducente del mezzo all’ospedale “Moscati” di Avellino. Accertamenti in corso.