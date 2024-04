MONTEFORTE. Incidente sull’A16 a causa del maltempo: Nessun ferito fortunatamente

Nelle ultime ore, la regione è stata colpita da un maltempo eccezionale, con una violenta grandinata che ha causato seri problemi sulle strade. Uno degli incidenti più gravi si è verificato sull’A16, dove il conducente di un’auto ha perso il controllo a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

L’auto si è schiantata contro il muro di contenimento lungo la carreggiata, in un impatto che ha destato grande preoccupazione. Fortunatamente, non si sono registrati feriti nell’incidente, e nessun altro veicolo è stato coinvolto.

Gli agenti della polizia stradale di Avellino sono intervenuti prontamente sulla scena per effettuare i rilievi del caso e per garantire la sicurezza degli automobilisti nella zona interessata dall’incidente.

L’episodio sottolinea l’importanza di guidare con estrema cautela in condizioni meteorologiche avverse e di rispettare le norme di sicurezza stradale per evitare incidenti potenzialmente pericolosi. La tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine ha contribuito a evitare conseguenze più gravi, dimostrando l’efficacia delle misure di emergenza messe in atto in situazioni di questo genere.

Le autorità raccomandano agli automobilisti di prestare particolare attenzione alle condizioni della strada e di adeguare la propria guida alle circostanze meteorologiche, per garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.