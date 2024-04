Continua il Tour promozionale di “Arape ‘e zitto!!!”, commedia dolce-amara diretta da Ernesto Sasso e messa in scena dalla Compagnia Maschere Nude.

Dopo i successi riscontrati a Sant’Anastasia, Cesinali, Baiano e Mercogliano, “Arape ‘e zitto!!!” sbarca in quel di Napoli con due date da non perdere: 18 e 19 maggio presso il Theatr’On in via Luigi La Vista.

Un attico al Vomero.

Un chirurgo di fama mondiale.

Uno scrittore.

Una dermatologa.

Una ghost-writer

La moglie del macellaio.

Una commedia romantica che racconta la vita di due coppie, all’insegna del tradimento, delle incomprensioni e degli equivoci.

Risate, riflessioni e lacrime in un mix perfetto di emozioni che coinvolgeranno lo spettatore dalla prima all’ultima battuta.

Perché quando non funziona il citofono…Arape ‘e zitto!!!

Per info e prenotazioni: 388-7747512