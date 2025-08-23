“ESORDIO SPETTACOLARE! NAPOLI IN FESTA, DE BRUYNE FA IL BOTTO!”

Sassuolo – Il Napoli riparte da dove aveva lasciato, con entusiasmo e precisione: 2-0 in trasferta contro un Sassuolo combattivo, ma incapace di fermare la magia degli azzurri. E la grande sorpresa della serata? Kevin De Bruyne, che non si fa attendere e segna subito il suo primo gol in Serie A.

La squadra di Antonio Conte si presenta in campo con grande personalità, pronta a mostrare subito i muscoli. Nonostante qualche segno di affaticamento dalla preparazione estiva, gli azzurri dimostrano solidità e intesa. La nuova linfa portata dai volti nuovi, soprattutto De Bruyne, arricchisce il gioco con qualità e fantasia. Ma i veterani non restano a guardare: McTominay e Politano, tra gli altri, mettono subito la firma.

Primo tempo, ritmo subito alto

Appena 25 secondi e arriva il primo brivido: palla a De Bruyne, che prova un tiro al volo potente ma la mira tradisce l’ex City. Al minuto 11 Rahmani ci prova dall’area, ma la conclusione finisce di poco alta.

Il gol arriva al 17’: Politano crossa perfettamente e McTominay, implacabile di testa, gonfia la rete. È il vantaggio azzurro, e sembra di rivedere la magia della scorsa stagione. Il Sassuolo prova a rispondere, ma tra un rinvio rischioso di Meret e un tiro da lontano di Doig, il Napoli regge senza problemi. Poco prima dell’intervallo, McTominay sfiora anche il raddoppio con un bolide che si stampa sulla traversa: spettacolo puro!

Secondo tempo, il Napoli sigilla la partita

Gli azzurri ripartono con il piede sull’acceleratore. Berardi prova a scuotere i suoi al 7’, ma il tiro è fuori. Al 9’ Politano va vicino al raddoppio: il palo salva il Sassuolo sul rimpallo di Lucca.

Poi, al 57’, arriva il momento che i tifosi aspettavano: Kevin De Bruyne firma il suo primo gol in Italia. Una punizione dalla sinistra, nessuno ci arriva, e la palla si infila alla sinistra del portiere. Esplosione di gioia sugli spalti, e il Napoli raddoppia!

La partita scorre tra qualche cambio e tentativi del Sassuolo. Al 79’ Koné lascia i suoi in 10 con un intervento sconsiderato su Politano. Conte approfitta per testare schemi e nuovi assetti, mentre il Napoli controlla senza affanni fino al triplice fischio.

Tabellino

SASSUOLO-NAPOLI 0-2

Marcatori: 17’ McTominay, 57’ De Bruyne

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig (81’ Candé); Koné, Lipani (72’ Fadera), Boloca; Berardi (90’ Pierini), Pinamonti (90’ Moro), Laurienté (81’ Ghion). All. Grosso

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (89’ Spinazzola); Lobotka (82’ Gilmour); Politano (75’ Neres), Anguissa, De Bruyne, McTominay (89’ Vergara); Lucca (82’ Lang). All. Conte

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Lucca (N), Berardi (S)

Espulsi: Koné (S) al 79’ per doppia ammonizione.

Tre punti, solidità, spettacolo e un De Bruyne già protagonista: Napoli comincia la Serie A con il piede giusto e tanta voglia di continuare a stupire. (Redazione Sportiva)