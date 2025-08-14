Campania, allerta meteo gialla per Ferragosto: rischio temporali, grandine e vento

Napoli – La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali, valido per l’intera giornata di Ferragosto, venerdì 15 agosto, su tutto il territorio regionale.

Le precipitazioni – avverte la Protezione Civile – saranno improvvise e caratterizzate da rapida evoluzione e forte incertezza previsionale. Potranno assumere anche particolare intensità soprattutto nella fascia oraria compresa tra le 12:00 e le 23:59.

Oltre alla pioggia, sono possibili fenomeni associati come grandinate, fulmini e raffiche di vento.

Si raccomanda ai cittadini di prestare massima attenzione, limitare gli spostamenti non necessari nelle ore di maggiore instabilità e mettere in sicurezza oggetti e strutture esposte alle intemperie.