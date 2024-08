Lutto a Sirignano: Si è spento a 90 anni Antonio De Rosa, Ex Sindaco e Padre Esemplare

Sirignano è in lutto per la scomparsa di Antonio De Rosa, ex sindaco del comune negli anni ’80, che si è spento all’età di 90 anni. Uomo di grande carisma e dedizione, De Rosa è stato un punto di riferimento per la comunità, non solo come amministratore ma anche come padre e nonno esemplare.

La notizia del suo decesso ha scosso profondamente il paese, dove Antonio De Rosa era noto e rispettato per il suo impegno civico e per la sua passione nella guida del comune. Durante il suo mandato, Sirignano ha vissuto anni di trasformazione e sviluppo, grazie alla sua visione e al suo impegno.

Antonio De Rosa lascia un grande vuoto nella sua famiglia, che lo ricorda con affetto e orgoglio. A darne il triste annuncio sono i figli Pellegrino, Angelamaria, Giuseppe e Amalia, insieme ai generi, nuore, nipoti e a tutti i parenti che hanno condiviso con lui momenti di gioia e di crescita.

I funerali si terranno il 25 agosto alle ore 15:30, partendo dalla casa dell’estinto in Viale Michelangelo per poi proseguire con la cerimonia religiosa nella Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo a Sirignano. Dopo il rito, il corteo funebre si dirigerà verso il cimitero locale per l’ultimo saluto.

La comunità si stringe attorno alla famiglia De Rosa, ricordando con affetto e gratitudine un uomo che ha saputo servire con onore la sua città.

