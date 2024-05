NAPOLI. Sanità: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta 24enne napoletano.

Nel pomeriggio di ieri, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Sanità, hanno notato un motoveicolo con a bordo un soggetto che, in cambio di una banconota, ha consegnato una bustina ad una persona a bordo di uno scooter; quest’ultima si è poi allontanata velocemente.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 3 involucri di hashish del peso di circa 17 grammi, 8 bustine di marijuana del peso di circa 13 grammi, due coltelli, di cui uno intriso di sostanza stupefacente, e 250 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto due panetti di hashish del peso complessivo di circa 115 grammi, diverso materiale per il confezionamento della droga, uno sfollagente ed una pistola a salve priva di tappo rosso.

Per tali motivi, un 24enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nonché denunciato per porto e detenzione abusiva di armi e per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Infine, gli operatori hanno rinvenuto nel vano contatori dello stesso stabile 5.390 pacchetti di sigarette, privi del marchio del Monopolio di Stato, per un peso di circa 110 kg che sono stati sequestrati.