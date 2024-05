Presentazione di due opere letterarie presso il Palazzo Baronale di Avella lunedì 13 maggio

Il prossimo lunedì 13 maggio 2024, alle 18:30, il suggestivo scenario del Palazzo Baronale di Avella sarà il palcoscenico perfetto per la presentazione al pubblico di due opere letterarie di grande rilievo: “Rompere in caso di emergenza” di Nello Cassese e “Passeggiando nella mia vita” di Pasquale Muccio.

Il libro di Nello Cassese, intitolato “Rompere in caso di emergenza”, offre al lettore un viaggio intimo attraverso 9 giorni della vita dell’autore. In queste pagine, Cassese fa esplodere tutti i suoi pensieri, le sue considerazioni e racconta le storie e le persone che ha incontrato nei suoi 9 anni di giornalismo. Attraverso temi universali come famiglia, amore, delusioni, gioie, lutti, fede, problemi con gli studi e con il lavoro, l’autore offre una narrazione ricca e coinvolgente, capace di toccare le corde più profonde del lettore.

Il secondo libro, “Passeggiando nella mia vita” di Pasquale Muccio, è una raccolta di poesie scritte interamente in dialetto della bassa Irpinia. Questa scelta linguistica non è casuale, ma rappresenta il simbolo e il veicolo più espressivo delle radici profonde dell’autore. Le poesie di Muccio sono un inno alla volontà, all’immaginazione e alle emozioni, offrendo al lettore un’esperienza intima e autentica, accompagnandolo alla scoperta della terra e delle tradizioni irpine.

A moderare l’evento sarà Enzo Pecorelli, mentre tra gli ospiti illustri che interverranno alla presentazione ci saranno il sindaco del Comune di Avella Vincenzo Biancardi, il consigliere regionale Enzo Alaia e il prof. Gherardo Marenghi.

Non perdete l’occasione di immergervi in queste affascinanti opere letterarie e di partecipare a una serata all’insegna della cultura e della bellezza presso il Palazzo Baronale di Avella.