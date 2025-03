Lauro, terzo arresto in pochi giorni per un 40enne: aggredisce poliziotti con una mannaia

A Lauro, un uomo di 40 anni è stato arrestato per la terza volta nel giro di pochi giorni dagli agenti del Commissariato del Vallo di Lauro. L’ultimo episodio di violenza si è verificato quando l’uomo ha prima aggredito in strada un poliziotto che lo aveva arrestato in precedenza e, successivamente, ha minacciato con una mannaia gli agenti intervenuti presso la sua abitazione per denunciarlo.

La situazione è rapidamente degenerata: il 40enne, in preda alla furia, ha impugnato un’arma da taglio con una lama di 14 centimetri e ha tentato più volte di colpire i poliziotti. Ne è seguito un momento di forte tensione, durante il quale gli agenti hanno cercato di calmarlo senza successo. Solo dopo una lunga e complessa operazione, sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo.

Trasportato presso il Commissariato di Lauro e ascoltato dal magistrato di turno, l’uomo è stato nuovamente arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Attualmente si trova nella casa circondariale di Bellizzi Irpino, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Una lunga scia di reati

L’episodio di violenza rappresenta solo l’ultimo di una serie di reati commessi dal 40enne. Nei giorni scorsi, era già stato arrestato due volte per furto e violazione delle misure restrittive cui era sottoposto.

In particolare, una settimana fa, aveva rubato una Fiat Panda a Lauro, ma durante la fuga era rimasto coinvolto in un incidente. Dopo aver abbandonato la vettura in una zona montana, aveva cercato di proseguire con un altro veicolo, rubato a Quindici in località Salera. La sua corsa, però, è stata interrotta dagli agenti che, dopo un breve inseguimento, lo hanno fermato e arrestato.

Già sorvegliato speciale e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un precedente furto, l’uomo ha continuato a sfidare la legge con atteggiamenti sempre più violenti, culminati nell’ultima aggressione armata.

L’udienza per la convalida dell’arresto è attesa nelle prossime ore.