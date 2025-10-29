Lauro, dramma in via Tito e Costanzo Angelini: 53enne trovato senza vita in casa, ipotesi malore

Lauro – Tragedia nel tardo pomeriggio in via Tito e Costanzo Angelini, dove un uomo di 53 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. A dare l’allarme sono stati i familiari, che da alcuni giorni non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino. Sono stati proprio i pompieri, utilizzando una scala per accedere al secondo piano dell’abitazione, a fare la drammatica scoperta: l’uomo giaceva privo di vita nel bagno di casa.

Secondo una prima ricostruzione, non vi sarebbero segni di violenza e l’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso. Sul luogo è atteso il medico legale per la constatazione del decesso, mentre la salma sarà trasferita all’Ospedale Moscati di Avellino per gli accertamenti di rito e l’esame esterno.

L’intera comunità di Lauro è rimasta scossa dalla notizia, che ha rapidamente fatto il giro del paese, lasciando sgomento e dolore tra parenti, amici e conoscenti della vittima.