Meteo Irpinia — Venti meridionali e cieli nuvolosi: clima mite e variabile, schiarite sull’Alta Irpinia e temperature stabili

Irpinia – La giornata di oggi si è chiusa tra nubi e schiarite, con clima ancora mite e venti provenienti dai quadranti meridionali che hanno mantenuto temperature sopra la media stagionale. Secondo il bollettino meteorologico dell’Osservatorio di Montevergine, emesso alle ore 18:40 del 29 ottobre 2025, nelle prossime 48 ore l’Irpinia sarà interessata marginalmente da una perturbazione atlantica.

Per la giornata di giovedì 30 ottobre 2025 sono previste condizioni di cielo nuvoloso o localmente molto nuvoloso, soprattutto nelle ore serali. Non sono attesi fenomeni di rilievo, ma saranno possibili brevi e isolate schiarite, più frequenti sull’Alta Irpinia.

Le temperature si manterranno stazionarie o in lieve calo nei valori massimi, restando comunque su livelli miti per il periodo. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti meridionali, con locali rinforzi nelle aree collinari e montane.

Nei giorni successivi si prevede un graduale aumento della nuvolosità, con la possibilità di piogge sparse tra la fine di venerdì e l’inizio del fine settimana.