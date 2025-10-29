Avellino is back: vittoria show!

Avellino torna al successo con una prova corale: cinque giocatori in doppia cifra, dominio a rimbalzo e solidità difensiva. Lewis trascina, Buscaglia applaude lo spirito di squadra.

AVELLINO – Reazione doveva essere e reazione è stata. Il Gruppo Lombardi Avellino Basket si impone al PalaDelMauro nel turno infrasettimanale contro il Blu Basket Bergamo con il punteggio di 94-82, ritrovando vittoria e fiducia dopo lo stop di Bari.

Una prestazione convincente per la formazione di coach Maurizio Buscaglia, che mette in campo solidità, collaborazione e ritmo, portando cinque uomini in doppia cifra e dominando a rimbalzo (49 contro 28). Gli irpini costruiscono il successo sulla continuità di gioco e sull’energia difensiva, trovando punti in transizione e compattezza di squadra.

“Abbiamo giocato una buona partita, siamo contenti. La squadra ha lavorato bene soprattutto a rimbalzo: questa è una vittoria da condividere con il gruppo e con la società, che ci ha permesso di lavorare”, ha commentato soddisfatto coach Buscaglia a fine gara.

Domenica Avellino tornerà in campo per la trasferta contro Roseto, con l’obiettivo di dare continuità al momento positivo.

La cronaca

Primo quarto

Avvio brillante dei biancoverdi che trovano subito il ritmo offensivo e si portano sul 14-7. Timeout obbligato per coach Zanchi, ma Bergamo reagisce con un mini-break di 5-0 (14-12). Avellino risponde con carattere e chiude il primo periodo avanti 22-17, trascinata da Zerini e dal buon impatto del quintetto iniziale.

Secondo quarto

La tripla di Loro riporta Bergamo sul 22-20, ma Chandler replica con cinque punti consecutivi (28-22). Gli orobici puniscono i biancoverdi sui pick and roll di Bossi-Hogue, riducendo lo svantaggio a una sola lunghezza (28-27). Avellino mantiene la calma e, grazie a Mussini e Chandler, torna a +8 (39-31), chiudendo la prima metà di gara sul 44-38.

Terzo quarto

Alla ripresa, Loro prova a riavvicinare Bergamo (46-43), ma Grande firma il controbreak che riporta Avellino a +10 (57-47). Il vantaggio cresce con il gioco da tre punti di Lewis (65-54), e la tripla allo scadere di Mussini fissa il punteggio sul 71-61.

Ultimo quarto

Nel finale, la coppia Grande-Mussini guida l’attacco irpino, mentre Bergamo tenta l’ultimo assalto con l’asse Bossi-Hogue (74-68). Avellino però non si disunisce e mantiene alta l’intensità fino alla sirena, chiudendo il match 94-82 e regalando ai tifosi del DelMauro un meritato successo.

Tabellino

Gruppo Lombardi Avellino Basket – Gruppo Mascio Bergamo 94-82

(22-17, 22-21, 27-23, 23-21)

Gruppo Lombardi Avellino Basket:

Mussini 19 (3/7, 3/6), Lewis 18 (7/12, 1/3), Grande 18 (3/3, 4/9), Chandler 11 (4/7, 1/4), Dell’Agnello 10 (4/8, 0/0), Cicchetti 9 (1/3, 0/0), Zerini 5 (2/4, 0/0), Jurkatamm 4 (1/1, 0/2), Costi 0 (0/2, 0/2), Donati 0, Fianco 0.

All. Buscaglia.

Tiri liberi: 17/24 – Rimbalzi: 43 (Lewis 11) – Assist: 20 (Chandler 4).

Gruppo Mascio Bergamo:

Hogue 26 (12/15), Bossi 20 (4/6, 3/6), Loro 11 (2/6, 2/3), Harrison 7 (0/4, 1/6), Udom 7 (2/6, 1/1), Bogliardi 6 (1/2, 1/2), Lombardi 5 (0/2, 1/4), Pollone 0, Nobili 0, Guiducci 0, Piccirilli 0, Bosso 0.

All. Zanchi.

Tiri liberi: 13/27 – Rimbalzi: 28 (Loro 6) – Assist: 19 (Bossi 7).

Prossimo turno: domenica Roseto – Avellino, con palla a due alle ore 18:00.

I biancoverdi vogliono dare continuità al riscatto e scalare la classifica nel girone di Serie A2.