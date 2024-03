Intervento dei Carabinieri salva coppia novantenne in difficoltà a Montemarano

Nelle prime ore dell’alba, i Carabinieri della Stazione di Montemarano hanno risposto prontamente a una chiamata di soccorso proveniente dalla località “Musanni”. Una coppia novantenne si trovava in seria difficoltà, con la donna incapace di alzarsi dopo una caduta e il marito bloccato in un terreno fangoso mentre cercava di raggiungere l’abitazione della figlia per chiedere aiuto.

L’azione rapida e determinata dei Carabinieri ha permesso di localizzare la coppia e di coordinare le operazioni di soccorso insieme al personale del servizio medico di emergenza 118. Nonostante le basse temperature della notte, entrambi gli anziani erano colpiti da uno shock ipotermico, rendendo urgente il loro trasporto in ospedale.

Dopo aver stabilizzato le condizioni della coppia, i Carabinieri hanno assistito il personale medico nel trasferimento dei pazienti all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, garantendo loro la necessaria assistenza e cura.

Questo encomiabile intervento dimostra ancora una volta il prezioso ruolo svolto dalle forze dell’ordine nella protezione e nel soccorso delle persone in difficoltà, soprattutto nei momenti di emergenza e di estrema necessità. La prontezza, la professionalità e l’umanità dimostrate dai Carabinieri di Montemarano hanno contribuito a salvare vite umane e a garantire il benessere della comunità locale.