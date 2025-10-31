NAPOLI SALUTA JAMES SENESE, I COLLEGHI IN CORO: “ERA UN GENIO, ORA SIAMO TUTTI PIU’ POVERI”

Chiesa di Miano gremita con centinaia di persone assiepate all’esterno per dare l’ultimo saluto al leggendario musicista di caratura internazionale James Senese. Monica Sarnelli, Lucia Cassini, Tullio De Piscopo, Enzo Avitabile, Marco Zurzolo, Nino D’Angelo, Daniele Sepe, Enzo Gragnaniello, Sasà Mendoza, Eugenio Bennato, Ciccio Merolla, Tony Cercola e Claudio Carlucci.

di Gennaro Savio

Applausi scroscianti, lacrime e commozione a Miano, quartiere popolare di Napoli, dove si sono svolti i funerali di James Senese, il leggendario musicista napoletano di caratura internazionale che a partire dagli anni ’60 con il suo Sax ha rivoluzionato la musica diventando fonte di ispirazione professionale per i musicisti di tutto il mondo. E durante il rito funebre celebrato nella Chiesa della Madonna dell’Arco, il suo inseparabile Sax era adagiato sulla bara attorniata da familiari, amici e colleghi che con la morte di James hanno perso un fratello.

Fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale, successivamente con Pino Daniele, James formò un supergruppo musicale del quale facevano parte anche Tullio De Piscopo, Rino Zurzolo, Joe Amoruso ed Ernesto Vitolo.

Tanti erano gli artisti presenti a Miano, impossibile nominarli tutti. Noi all’esterno della chiesa abbiamo raccolto il ricordo commosso di alcuni dei suoi colleghi tra cui Monica Sarnelli, Lucia Cassini, Tullio De Piscopo, Enzo Avitabile, Marco Zurzolo, Nino D’Angelo, Daniele Sepe, Enzo Gragnaniello, Sasà Mendoza, Eugenio Bennato, Ciccio Merolla, Tony Cercola e Claudio Carlucci. In coro hanno sottolineato che James è stato un genio della musica e che da oggi, senza di lui, Napoli sarà più povera.

Intanto a Miano, a dimostrazione della leggenda che incarnava, già da qualche anno campeggia un grosso murales dedicato a James Senese a cui, all’interno della stazione ferroviaria di Scampia, è stata dedicata una gigantografia che lo vede ritratto assieme ai miti musicali di ieri e di oggi. Caro James, che la terra ti sia lieve. Grazie per averci donato la tua musica rivoluzionaria e per aver dato con le tue note voce ai senza voce e ai diseredati della società. Ti salutiamo commossi col bacio che Tullio De Piscopo ti ha mandato in piazza asserendo che sarai sempre tra noi.