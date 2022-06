Incidente sul raccordo autostradale Avellino -Salerno, due donne finiscono in ospedale

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 10’00 di oggi 7 giugno, sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino – Salerno, e più precisamente sotto la galleria del Monte Pergola, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Alla guida delle rispettive auto due donne, una di 30 e l’altra di 60 anni, rimaste ferite entrambe, e trasportate dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposte a cure mediche. I due veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Gravi ripercussioni sul traffico si sono registrate durante le operazioni di soccorso.

