Elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino Articolonove ad Ariano Irpino per un confronto sul futuro della professione

Articolonove continua il tour in Irpinia in vista delle elezioni per il rinnovo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino, il cui voto è in programma il 15 e 16 giugno in modalità telematica (tramite PEC). Ieri sera, nuova tappa ad Ariano Irpino, dove, nella villa comunale ai piedi del Castello Normanno, c’è stato un incontro con i colleghi del territorio e con i cittadini.

«Articolonove è il progetto di un Ordine rinnovato, credibile, efficace, concreto, vitale, giovane. Nella convinzione che l’Ordine negli ultimi anni si sia dimostrato poco attento alle esigenze di una categoria in continua evoluzione, Articolonove sta promuovendo una serie di confronti come quello di ieri sera ad Ariano Irpino», dice il candidato presidente Massimo Maglio.

«Come sempre siamo aperti al confronto. È necessario comprendere come la nostra professione stia assumendo sempre più campi multidisciplinari, includendo nuovi ambiti di intervento e nuove competenze. Bisogna continuamente interrogarsi sulla necessità che l’Ordine degli Ingegneri rappresenti al meglio queste nuove specializzazioni e nuove forme di aggregazione tra i colleghi. L’ingegnere di ieri non può più essere l’ingegnere di oggi. Neanche l’Ordine può essere lo stesso».

«Abbiamo idee innovative e gambe forti su cui farle camminare. Il 15 e 16 giugno prossimi chiediamo a tutti di darci una possibilità», votando i 15 candidati della squadra Articolonove: Massimo Maglio, Angelo Morella, Antonio Ansalone, Antonio Blasi, Camillo Capobianco, Michele Carovello, Anna Chiaradonna, Micaela Famiglietti, Modestino Ferraro, Antonio Mancaniello, Fulvio Masi, Angela Montemarano, Soccorso Pullo, Brunella Recinto e Natascha Albanese.

