Incidente stradale a Sirignano: due auto si tamponano. Intervengono i Carabinieri

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 23 settembre 2025, intorno alle ore 14:00, a Sirignano su via Nazionale delle Puglie al confine con il Comune Mugnano del Cardinale.

Due veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze per gli occupanti delle auto. Solo i mezzi hanno riportato danni.

Sul posto si è trovata a transitare una pattuglia della Polizia Municipale di Mugnano del Cardinale, che ha prestato un primo supporto alla viabilità. Non essendo competente sul territorio di Sirignano, la pattuglia ha provveduto ad allertare i Carabinieri per i rilievi del caso.

Il traffico ha subito qualche rallentamento, ma la situazione è tornata presto alla normalità.