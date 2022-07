Incidente stradale a Pietrastornina (AV), 56 enne di Roccarainola in ospedale

I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio di oggi primo luglio, sono intervenuti nel comune di Pietrastornina, in località Due Vie, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava, abbatteva un palo della pubblica illuminazione e finiva fuori strada. L’uomo alla guida di 56 anni, originario di Roccarainola in provincia di Napoli, è rimasto ferito, e i sanitari del 118 intervenuti lo hanno trasportato in ospedale per essere sottoposto a cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.

