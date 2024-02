Incidente Stradale a Avellino: Intervento Notturno dei Vigili del Fuoco in Via Francesco Tedesco

Nella notte del 13 febbraio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti con prontezza in via Francesco Tedesco, situata alla periferia della città, per gestire un incidente stradale che ha coinvolto una singola autovettura.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando l’auto, a bordo della quale viaggiava un giovane di 19 anni insieme a suo padre, ha perso il controllo, sbandando e urtando altre tre vetture parcheggiate lungo la strada.

Fortunatamente, sia il giovane conducente che il padre non hanno riportato conseguenze gravi dall’incidente. La prontezza e l’efficienza dell’intervento dei Vigili del Fuoco hanno consentito di mettere rapidamente in sicurezza la scena dell’incidente, prevenendo potenziali rischi aggiuntivi.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha lavorato con tempestività per assicurare la stabilità e la sicurezza dei veicoli coinvolti, riducendo al minimo il rischio di danni ulteriori. La professionalità dimostrata durante l’intervento ha contribuito a garantire che la situazione fosse gestita in modo sicuro ed efficiente.