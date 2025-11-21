Baiano si illumina di blu per l’UNICEF: al via le iniziative provinciali per il Natale 2025

Nella serata del 20 novembre, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la fontana centrale di Baiano si è tinta di blu, colore simbolo dell’UNICEF. Un gesto fortemente simbolico, inserito nell’iniziativa nazionale “Go Blue – Comuni Amici”, promossa da UNICEF Italia e ANCI e pensata per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla tutela dei diritti dei più piccoli.

L’illuminazione in blu – visibile nel cuore del paese – ha segnato anche l’adesione del Comune al percorso che ricorda la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata nel 1989 e oggi considerata il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo.

Parallelamente, Baiano entra da protagonista anche nella campagna provinciale UNICEF Avellino dedicata al Natale 2025, dal titolo:

“La solidarietà è negli occhi dei bambini: Ri-EDU-ci-AMO al NOI per un futuro migliore”.

Un programma ricco di iniziative pensate per coinvolgere scuole, famiglie e territorio:

•Laboratorio creativo “Calze dei desideri”, rivolto agli alunni delle classi terze e quarte della primaria, in programma il 6 e 13 dicembre presso la Biblioteca BI.R.BA del Teatro Colosseo.

•Esposizione di Natale – Solidarietà UNICEF, con mostra dei lavori realizzati dai bambini.

•Spettacolo teatrale “Una tata perfetta”, evento dedicato ai più piccoli e legato alla raccolta fondi UNICEF, in scena al Teatro Colosseo.