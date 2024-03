Incendio in una Rivendita di Autovetture: L’intervento dei Vigili del Fuoco a Cassano Irpino

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella intorno alle ore 16’00 di oggi 25 marzo, è intervenuta nel territorio del comune di Cassano Irpino in contrada Argone, per un incendio di un’autovettura ed un motociclo dismessi, all’interno di una rivendita di autovetture. L’intervento della squadra è valso ad ultimare le operazioni di spegnimento già iniziate da persone presenti sul posto e la messa in sicurezza dell’area interessata dalle fiamme. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Montella hanno effettuato i rilievi di Propria competenza.