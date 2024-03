Il Coraggio di Osare: Benedetta De Luca alla scuola primaria “Rosa Finelli” di Sirignano. Foto

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 marzo 2024, presso la Scuola Primaria “Rosa Finelli” di Sirignano, si è tenuto un convegno straordinario dal titolo “Il Coraggio di Osare”, un evento che ha portato in primo piano la storia e l’impegno di Benedetta De Luca, una figura di spicco nell’ambito dell’inclusione e dell’advocacy per le persone con disabilità.

L’incontro è stato reso possibile grazie alla collaborazione della dirigente scolastica Luigia Conte, dell’Istituto Comprensivo “Manzoni” di Mugnano, e ha visto la partecipazione di studenti, docenti, e ospiti d’eccezione provenienti da varie istituzioni e settori della società.

Benedetta De Luca: Una Voce per l’Inclusione

Benedetta De Luca, oltre ad essere un’influencer di successo con una vasta community online, è una scrittrice e una sostenitrice dell’advocacy per le persone con disabilità. La sua storia personale, caratterizzata da una rara forma di disabilità, l’agenesia del sacro, ha ispirato migliaia di persone in tutto il mondo. Nonostante le sfide incontrate lungo il percorso, Benedetta ha trasformato le sue esperienze in un messaggio potente di inclusione e body positivity.

Un Messaggio di Inclusione e Coraggio

Durante il convegno, Benedetta ha condiviso la sua esperienza e ha toccato vari temi, tra cui il bullismo, l’uso consapevole dei social media e la costruzione dell’autostima. Ha sottolineato l’importanza di accettare e valorizzare la diversità, e ha esortato gli studenti a essere protagonisti del cambiamento all’interno della scuola e della società nel suo complesso.

Un Panel di Ospiti d’Eccezione

Oltre a Benedetta De Luca, al convegno hanno preso parte anche illustri ospiti, tra cui l’on. Vincenzo Alaia, presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, il dottor Domenico Dragone, direttore del dipartimento di salute mentale Asl Avellino, il dottor Vincenzo Trotta, pediatra fiduciario della Commissione Sanità della Regione Campania, il dottor Pietro Bianco, psichiatra dell’Asl Avellino, e l’avv. Francesco Urraro, membro del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato.

Un Evento Che Ha Segnato Profondamente la Comunità Scolastica

L’incontro è stato un’opportunità straordinaria per gli studenti di apprendere e riflettere su temi cruciali legati all’inclusione e alla diversità. La presenza di Benedetta De Luca e degli altri ospiti d’eccezione ha reso l’evento non solo informativo, ma anche estremamente coinvolgente ed emozionante, lasciando un’impronta indelebile nella comunità scolastica di Sirignano.