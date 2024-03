La Via Crucis Vivente: Una Tradizione Riportata in Vita a Liveri. Foto

Nel pittoresco borgo di Liveri, nella provincia di Napoli, è tornata a risplendere la suggestiva rappresentazione della Via Crucis vivente. Organizzata dalla Pro Loco locale, l’evento ha avuto luogo domenica 24 marzo, riunendo la comunità in una commemorazione toccante e significativa della passione e morte di Gesù Cristo.

Una Rappresentazione Che Segue le Orme della Tradizione

La Via Crucis vivente ha preso il via dal suggestivo Parco degli Ulivi, incorniciato dal verde rigoglioso che caratterizza la campagna circostante Liveri. Da qui, la processione si è snodata per le vie del paese, guidando i partecipanti in un viaggio spirituale attraverso i momenti salienti della passione di Cristo.

Un Coinvolgimento Collettivo e Autentico

Circa 40 persone hanno dato vita ai personaggi chiave di questa rappresentazione, indossando abiti d’epoca e immergendosi completamente nei loro ruoli. L’atmosfera che si è respirata era carica di devozione e rispetto, con tutti i partecipanti uniti nella fede e nell’intento di onorare le tradizioni tramandate nel tempo.

Il Culmine della Processione: Il Calvario della Crocifissione

Il percorso della Via Crucis vivente ha trovato il suo epilogo presso il suggestivo Santuario di Santa Maria a Parete, dove è stato messo in scena il calvario della crocifissione. In questo luogo sacro, carico di storia e spiritualità, i partecipanti hanno vissuto un momento di riflessione e comunione, rivivendo con intensità gli ultimi istanti della vita di Gesù.

Un’Esperienza Che Va Oltre la Mera Rappresentazione

La Via Crucis vivente a Liveri non è solo un evento teatrale, ma una testimonianza tangibile della forza della fede e della tradizione. Attraverso questa rappresentazione, la comunità di Liveri si unisce nel rinnovare il proprio impegno verso valori fondamentali di solidarietà, compassione e amore.

Un Appuntamento da Non Perdere

L’emozione e la spiritualità che permeano la Via Crucis vivente a Liveri la rendono un evento imperdibile per chiunque desideri immergersi nelle antiche tradizioni pasquali e riscoprire il significato più profondo della Pasqua. Un plauso va alla Pro Loco di Liveri per aver reso possibile questa straordinaria esperienza che continua a risplendere nel cuore della comunità.