I CAMPER DELL’ASL DOMANI A GROTTAMINARDA PER GLI SCREENING ONCOLOGICI

Domani, sabato 20 aprile, i Camper dell’ASL, “Prevenzione Donna”, faranno tappa in Piazzale San Pio dalle ore 9.00 alle ore 14.00 per gli screening oncologici gratuiti.

I controlli sono rivolti alle donne dai 50 ai 69 anni per lo screening della mammella e dai 25 ai 64 anni per quelli del collo dell’utero (o cervice uterina).

Continua l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale, in questo caso con la collaborazione del Comune di Grottaminarda che ha messo a disposizione gli spazi e della Pubblica Assistenza Grottaminarda che raccoglierà le prenotazioni.

É possibile chiamare per prenotare dalle ore 14.00 alle ore 18.00 al numero di telefono 3389737935.

«Ringraziamo l’Asl ed il Direttore Generale Mario Ferrante per l’iniziativa – afferma il Consigliere delegato alla Sanità ed alla Promozione della Salute, Antonio Vitale – sappiamo quanto la prevenzione sia importante. Tutte le ricerche sul cancro dimostrano come attraverso uno screening precoce si riesca a ridurre la percentuale di mortalità. A nome del Sindaco e dell’Amministrazione estendo, quindi, l’invito alle donne di Grottaminarda ad approfittare della presenza dei Camper dell’Asl per un controllo gratuito».