Grossi: ” Le elezioni europee certificano la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni”.

Le ultime elezioni europee ci hanno plasticamente dimostrato il disinteresse dei cittadini verso i temi dell’Europa e della politica più in generale. La tenuta democratica del nostro sistema paese è fortemente a rischio sul piano della legittimazione popolare.

Meno del 50 degli elettori si sono recati al voto per la elezioni del Parlamento Europeo, mentre regge ancora il voto nei comuni, più per un legame affettivo e/ o per rapporti di natura personale costruiti nella soluzione problemi locali. Ma la discussione sui programmi e sullo sviluppo del territorio è ancora fortemente manchevole.

Cresce forte la disaffezione del cittadino medio verso il mondo delle istituzioni, percepite sempre più lontane e distanti dai problemi concreti della gente.

Premesso ciò, i politici, a tutti i vari livelli dovrebbero rimboccarsi le mani , vestirsi di umiltà, abbandonare comportamenti di puerile autorità e riprovare con modestia nel costruire un nuovo collegamento con la pubblica opinione, cercando di coinvolgere il cittadino nella costruzione dei processi decisionali e democratici.

È compito della politica favorire lo svolgimento di attività di interesse generale, in base al principio di sussidiarietà orizzontale, come prevede la nostra Costituzione, così come l’iniziativa legislativa popolare e il diritto di petizione. Ma con ogni probabilità la vera partecipazione dei cittadini si potrebbe realizzare attraverso una implementare del diritto di accesso agli atti amministrativi, previsto sia dalle normative europee che nazionali.

Il controllo del cittadino può fungere da stimolo per il buon andamento della macchina istituzionale complessivamente intesa, e può essere un deterrente efficace contro fenomeno di corruzione e di mala gestione della cosa pubblica, implementando la partecipazione dei cittadini alla vita istituzionale, fornendo nel contempo, una classe dirigente nuova, rinnovata negli ideali, pragmatica e capace di affrontare in maniera diretta e adsguata le problematiche che si presentano nel caso concreto.

Marco Grossi Vice Sindaco del comune di Grottolella.