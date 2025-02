Giugliano: minaccia, maltratta e incendia la casa della ex compagna. Fermato dalla Polizia di Stato.

Giovedì scorso, la Polizia di Stato ha eseguito un fermo di Polizia Giudiziaria per minaccia, maltrattamenti in famiglia e incendio, nei confronti di un 39enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, convalidato nella giornata di lunedì dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto per il prevenuto la custodia cautelare in carcere.

In particolare, nella mattinata di giovedì, gli agenti del Commissariato di Pianura sono intervenuti presso un’abitazione privata nel quartiere Pianura per la segnalazione di una persona molesta.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno accertato che un uomo, pochi istanti prima, aveva aggredito fisicamente l’ex compagna la quale era riuscita a sottrarsi alle aggressioni solo grazie all’intervento del figlio che le consentiva di allontanarsi. L’uomo, nel frattempo, aveva raggiunto l’abitazione della donna dove, aveva dapprima forato gli pneumatici della vettura della donna e infranto il lunotto posteriore della stessa, per poi incendiare la porta dell’abitazione e darsi alla fuga.

L’incedio aveva richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per lo spegnimento delle fiamme causando l’inagibilità completa dei locali.

Grazie all’ attività investigativa esperita dagli agenti del Commissariato di zona, l’aggressore è stato individuato e immediatamente rintracciato, poche ore dopo, a Giugliano in Campania.