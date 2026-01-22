GIUGLIANO. Controlli straordinari delle forze dell’ordine: 42 persone identificate e due veicoli sequestrati

Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposta dalla Questura di Napoli nel comune di Giugliano in Campania, la Polizia di Stato, in sinergia con i militari dell’Arma dei Carabinieri e con la collaborazione della Polizia Locale, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area interessata.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato complessivamente 42 persone, di cui 8 risultate con precedenti di polizia. Sono stati inoltre controllati 35 veicoli: per 2 di essi è scattato il sequestro amministrativo. Nel medesimo contesto sono state contestate 5 violazioni al Codice della Strada e ritirate 2 carte di circolazione.

L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto all’illegalità, finalizzate a garantire maggiore sicurezza e legalità sul territorio.