Omicidio e traffico di droga: 17 arresti nel Casertano

All’alba di oggi è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Gli agenti stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea a carico di 17 persone, tra cui alcuni minorenni al tempo dei fatti.

Gli indagati sono accusati di associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, omicidio, tentato omicidio, favoreggiamento personale, detenzione e porto abusivo di armi, uso di dispositivi telefonici negli istituti penitenziari e traffico di sostanze stupefacenti. I reati sarebbero stati commessi sfruttando le dinamiche di assoggettamento e omertà tipiche dei clan di camorra.

All’operazione hanno preso parte circa 120 poliziotti provenienti dalla Questura di Caserta e da altri reparti della Polizia di Stato, che hanno eseguito perquisizioni e arresti nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Dda di Napoli.