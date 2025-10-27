Forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 nella provincia di Balikesir in Turchia: avvertita anche a Istanbul

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la Turchia occidentale alle 22:40 locali (20:40 in Italia). L’epicentro è stato individuato nella zona di Sindirgi, nella provincia di Balikesir, a una profondità di circa nove chilometri.

Il sisma è stato avvertito distintamente in diverse aree del Paese, fino a Istanbul e in numerose città dell’Egeo e della Marmara. Numerosi cittadini, spaventati, si sono riversati in strada.

Secondo le prime informazioni diffuse dall’AFAD, l’Agenzia turca per la gestione dei disastri e delle emergenze, non si registrano al momento vittime o danni gravi. Le autorità hanno tuttavia avviato verifiche e sopralluoghi per accertare la situazione nelle località più vicine all’epicentro.

“In seguito al terremoto, avvertito anche nelle province circostanti, l’AFAD e tutte le squadre delle nostre istituzioni competenti hanno immediatamente iniziato a lavorare sul campo”, ha dichiarato il ministro degli Interni Ali Yerlikaya, confermando che le operazioni di monitoraggio e soccorso sono in corso.

La Turchia si trova in una delle aree sismiche più attive al mondo, lungo la faglia anatolica settentrionale, teatro di eventi tellurici anche devastanti in passato. L’ultimo sisma di grande intensità risale al febbraio 2023, quando due scosse oltre magnitudo 7 causarono migliaia di vittime nel sud del Paese.

Le autorità invitano la popolazione alla prudenza e a seguire le indicazioni diffuse dai canali ufficiali di protezione civile.